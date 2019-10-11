Tarihi Maraş Kalesi’nde çalışmalar başladı

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Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Tarihi Maraş Kalesi'nde çevre düzenleme çalışmalarının başladığını ve kalenin kısa süre içerisinde ziyarete açılacağını açıkladı. Başkan Güngör, "Kahramanmaraş kadim tarihe sahip ve aynı zamanda milli mücadelede öne çıkan bir şehrimiz. Bu kadim tarihimizde kalemizin de son derece önemli bir yeri var. Burası, rahmet ve minnetle andığımız Rıdvan Hoca'nın Ulu Cami'de, "Hürriyeti olmayan bir milletin Cuma namazı kılması caiz değildir" diyerek Türk Bayrağı'nın tekrar dalgalandırıldığı mekandır" diye konuştu. Başkan Güngör, "2017 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı kaledeki restorasyon çalışmalarını gerçekleştirmek için Büyükşehir Belediyemizden tahsis istemiş ve devir gerçekleşmiş. 2018 yılı sonunda da kale surlarının restorasyonu tamamlanmış. Fakat çevre düzenlemesi işi sonuçlandırılamamıştı. Bakanlığımızdan kalenin çevre düzenlemesinin belediyemiz tarafından yapılması talebi geldi.