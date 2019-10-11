Uğur: 2023 yılı ihracat hedefine destek olacağız

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İhracatçı Birlikleri (AKİB) Koordinatör Başkanı Hayri Uğur, Genel Sekreter Mehmet Ali Erkan ile birlikte SABAH'ı ziyaret etti. Bölge temsilcisi Ersin Ramoğlu ve Adana Haber Müdürü Melih Torunlar ile görüşen Uğur, birlik üyesi ihracatçıların bu yılın ocakağustos döneminde yaptıkları ihracatın tutarının geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 14,2 artarak 8 milyar 652 milyon dolara ulaştığını bildirdi. Uğur, üyelerinin ağustos ayında 926 milyon dolarlık dış satıma imza attıklarını belirtti. Mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatında yüzde 25,1'lik artış sağlandığına işaret eden Uğur, "İhracatçılarımızın ocak-ağustos dönemi ihracatı geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 14,2 artarak 8 milyar 652 milyon dolara çıktı. Yılın kalan döneminde mevsim etkisinin de azalmasıyla daha başarılı sonuçlar almayı bekliyoruz" dedi. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan tarafından açıklanan "İhracat Ana Planı"na değinen Uğur, "AKİB olarak, Türkiye'nin 2023 yılı ihracat hedefi olan 226,6 milyar dolara ulaşmak için azami katkıyı yapmak istiyoruz. Özellikle ihracatımızın ana pazarlarından olan Irak'ın ve yaş meyve sebze sektör ihracatının lokomotifi olan Rusya'nın hedef pazarların içinde yer alması bizim açımızdan önemli. Çin ve Uzak Doğu ülkelerinin de bu hedef pazarlar arasında yer almasını hububat, bakliyat ve yaş meyve sebze ihracatçıları başta olmak üzere tüm ihracatçılarımız adına çok önemli buluyorum" dedi.