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Yakıtı biten otomobili böyle götürdüler

Giriş Tarihi: 11.10.2019
Yakıtı biten otomobili böyle götürdüler
ONİKİŞUBAT ilçesi Şeyh Edibali Bulvarı'nda üzerinde seyir halinde olan bir otomobilin yakıtı bitince otomobil sürücüsü arkadaşlarından yardım istedi. Çekme halatı bulamayan gençler, geldikleri otomobilin ön kaputuna oturarak yakıtı biten otomobili ayaklarıyla itekleyerek benzin istasyonuna kadar götürdü. Otomobili ittirmek için yardım ettiğini söyleyen gençlerden biri, "Az önce arkadaşımın yakıtı bitmiş ve bizi aradı. Ben de diğer arkadaşları aradım ve onlar da yakıtları bittiğinde bu yöntemi kullanıyorlarmış ben de ilk defa şahit oldum. Yaklaşık 500 metre kadar otomobili bu şekilde benzin istasyonuna iterek getirdik. Arkadaki otomobil gidince biz de ayağımızla ittirdik" diye konuştu.
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Yakıtı biten otomobili böyle götürdüler
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