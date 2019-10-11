Zeydan Karalar taş üstüne taş koymadı

Adana Büyükşehir Belediyesi'nin Ekim ayının birinci birleşiminde gündem dışı söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Ozan Gülaçtı, CHP'li başkan Zeydan Karalar'ın 6 aydır hiçbir icraatta bulunmadığını belirterek, "Adana'yla taş üstüne taş konulmadı. Sürekli geçmiş dönemlerle ilgili araştırmalar yapıp, israfları ortayla çıkarmaya çalışıyor. Kenti 'Adana 1 İsraf 0' ilanlarıyla donatıyor. Bu kez 'Adana 1 israf 10 oluyor' Ama amaç israfın sıfır olmasıysa bu sosyal medya sponsorluklarıyla, her tarafa afişler asmakla, reklamla olacak işler değil" dedi. Son zamanlarda kentin birçok noktasına taksi bekleme yerleri yapıldığına dikkat çeken Gülaçtı, "Şehrin muhtelif yerlerine bire bir buçuk kabinler konmuş. Camları aynalı içerisi görünmüyor. İçeri girseniz havasız kalır ölürsünüz. İçeride ne olup biteceği belli değil. Tasarruf yapalım derken israf yapılmış. Hemen yakınında otobüs durağı var. Kapalı otobüs durağı yap, herkes faydalansın" diye konuştu. Başkan Karalar'ın geldiği günden itibaren sürekli borçlardan yakındığını dile getiren Gülaçtı, Zeydan Karalar başa geçti, Adana'yı karalar bağladı, milletin morali bozuldu. Biz daha sinek sorununu aşamadık. Niye? Paramız yok. Belediye otobüslerinin sefer sayıları azaltıldı. Ne için? Mazottan tasarruf yapalım diye. Ekmeğimiz azaltıldı. Halkın zorunlu ihtiyacı olan hizmetlerden tasarruf yapılamaz" şeklinde konuştu.
VATANDAŞ NE DİYOR?
GEREKSİZ YAPILMIŞ
Pelin Ilgınel (40) Biyolog:
Bu kulübeleri ilk gördüğüm
de ne için yapıldığını
anlamadım. Daha
sonra taksi bekleme yerlerin
olduğunu öğrendim.
Gerçekten gereksiz yapılmış.
Çok saçma. Zaten
taksi durağını aradığınız
zaman ayağınıza kadar
taksiler geliyor.
HARCANAN PARALARA YAZIK
Elif Yiğit (44) Ev hanımı:
Bu bekleme yerlerine
harcanan paraları otobüs
duraklarına harcasalardı.
Bir metrekare bile gelmeyen
kulübelere harcanan
paralara yazık. Zaten
çoğunluğumuz taksiye
binmiyor. Herhalde belediyenin parası
çok harcayacak yer bulamıyor.