Zeydan Karalar taş üstüne taş koymadı

BUGÜN NELER OLDU

Adana Büyükşehir Belediyesi'nin Ekim ayının birinci birleşiminde gündem dışı söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Ozan Gülaçtı, CHP'li başkan Zeydan Karalar'ın 6 aydır hiçbir icraatta bulunmadığını belirterek, "Adana'yla taş üstüne taş konulmadı. Sürekli geçmiş dönemlerle ilgili araştırmalar yapıp, israfları ortayla çıkarmaya çalışıyor. Kenti 'Adana 1 İsraf 0' ilanlarıyla donatıyor. Bu kez 'Adana 1 israf 10 oluyor' Ama amaç israfın sıfır olmasıysa bu sosyal medya sponsorluklarıyla, her tarafa afişler asmakla, reklamla olacak işler değil" dedi. Son zamanlarda kentin birçok noktasına taksi bekleme yerleri yapıldığına dikkat çeken Gülaçtı, "Şehrin muhtelif yerlerine bire bir buçuk kabinler konmuş. Camları aynalı içerisi görünmüyor. İçeri girseniz havasız kalır ölürsünüz. İçeride ne olup biteceği belli değil. Tasarruf yapalım derken israf yapılmış. Hemen yakınında otobüs durağı var. Kapalı otobüs durağı yap, herkes faydalansın" diye konuştu. Başkan Karalar'ın geldiği günden itibaren sürekli borçlardan yakındığını dile getiren Gülaçtı, Zeydan Karalar başa geçti, Adana'yı karalar bağladı, milletin morali bozuldu. Biz daha sinek sorununu aşamadık. Niye? Paramız yok. Belediye otobüslerinin sefer sayıları azaltıldı. Ne için? Mazottan tasarruf yapalım diye. Ekmeğimiz azaltıldı. Halkın zorunlu ihtiyacı olan hizmetlerden tasarruf yapılamaz" şeklinde konuştu.Bu kulübeleri ilk gördüğümde ne için yapıldığınıanlamadım. Dahasonra taksi bekleme yerlerinolduğunu öğrendim.Gerçekten gereksiz yapılmış.Çok saçma. Zatentaksi durağını aradığınızzaman ayağınıza kadartaksiler geliyor.Bu bekleme yerlerineharcanan paraları otobüsduraklarına harcasalardı.Bir metrekare bile gelmeyenkulübelere harcananparalara yazık. Zatençoğunluğumuz taksiyebinmiyor. Herhalde belediyenin parasıçok harcayacak yer bulamıyor.