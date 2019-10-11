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Zeydan Karalar taş üstüne taş koymadı

Büyükşehir Belediyesi’nin bu ayki ilk meclis toplantısında CHP’li başkan Zeydan Karalar’ın icraatları tartışıldı. AK Parti Ozan Gülaçtı, “6 aydır görevde tek çivi çakılmadı” dedi

MURAT KARAMAN
MURAT KARAMAN Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 11.10.2019
Zeydan Karalar taş üstüne taş koymadı
Adana Büyükşehir Belediyesi'nin Ekim ayının birinci birleşiminde gündem dışı söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Ozan Gülaçtı, CHP'li başkan Zeydan Karalar'ın 6 aydır hiçbir icraatta bulunmadığını belirterek, "Adana'yla taş üstüne taş konulmadı. Sürekli geçmiş dönemlerle ilgili araştırmalar yapıp, israfları ortayla çıkarmaya çalışıyor. Kenti 'Adana 1 İsraf 0' ilanlarıyla donatıyor. Bu kez 'Adana 1 israf 10 oluyor' Ama amaç israfın sıfır olmasıysa bu sosyal medya sponsorluklarıyla, her tarafa afişler asmakla, reklamla olacak işler değil" dedi. Son zamanlarda kentin birçok noktasına taksi bekleme yerleri yapıldığına dikkat çeken Gülaçtı, "Şehrin muhtelif yerlerine bire bir buçuk kabinler konmuş. Camları aynalı içerisi görünmüyor. İçeri girseniz havasız kalır ölürsünüz. İçeride ne olup biteceği belli değil. Tasarruf yapalım derken israf yapılmış. Hemen yakınında otobüs durağı var. Kapalı otobüs durağı yap, herkes faydalansın" diye konuştu. Başkan Karalar'ın geldiği günden itibaren sürekli borçlardan yakındığını dile getiren Gülaçtı, Zeydan Karalar başa geçti, Adana'yı karalar bağladı, milletin morali bozuldu. Biz daha sinek sorununu aşamadık. Niye? Paramız yok. Belediye otobüslerinin sefer sayıları azaltıldı. Ne için? Mazottan tasarruf yapalım diye. Ekmeğimiz azaltıldı. Halkın zorunlu ihtiyacı olan hizmetlerden tasarruf yapılamaz" şeklinde konuştu.

VATANDAŞ NE DİYOR?

GEREKSİZ YAPILMIŞ
Pelin Ilgınel (40) Biyolog: Bu kulübeleri ilk gördüğüm de ne için yapıldığını anlamadım. Daha sonra taksi bekleme yerlerin olduğunu öğrendim. Gerçekten gereksiz yapılmış. Çok saçma. Zaten taksi durağını aradığınız zaman ayağınıza kadar taksiler geliyor.

HARCANAN PARALARA YAZIK
Elif Yiğit (44) Ev hanımı: Bu bekleme yerlerine harcanan paraları otobüs duraklarına harcasalardı. Bir metrekare bile gelmeyen kulübelere harcanan paralara yazık. Zaten çoğunluğumuz taksiye binmiyor. Herhalde belediyenin parası çok harcayacak yer bulamıyor.

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Zeydan Karalar taş üstüne taş koymadı
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