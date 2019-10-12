Adalet ile Çeto muradına erdi

MERSİN'İN
Erdemli ilçesinde adliyenin neşesi Adalet Kodaz, Erdemli'nin sevilen simalarından Çeto lakaplı Halil Çelik, Belediye Başkanı Mükerrem Tollu kıydığı nikahla mutluluğa yol aldı. Çiftin nikâh şahitliklerini Cumhuriyet Savcısı Muhammed Gökhan Sarıbey ile Mustafa Ergin yaptı. Esprilerin havada uçuştuğu nikahta çifti Cumhuriyet Savcısı Serdar Seçkin, Savcı Berna Aydın, Hakim Turan Özdemir, Hakim Tuğçe Doygun Bulut, Cumhuriyet Başsavcılığı Yazı İşleri Müdürü Mehmet Cevrin, emekli Yazı İşleri Müdürü Elif Akkaya, adliye çalışanları aileleri yalnız bırakmadı.