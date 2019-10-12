Adana Devlet Tiyatrosu’nda sezon heyecanı yaşanıyor

BUGÜN NELER OLDU

Devlet Tiyatrosu (ADT), 2019-2020 sezonunu üç yeni oyun ile açmaya hazırlanıyor. Sezonun açılış oyunu Cengiz Toraman'ın kaleme aldığı, Halil Akarsu'nun yönettiği "Rüstem Oğlu Cemal'in Tuhaf Hikayesi". Oyunun dekor tasarımı Sertel Çetiner'e, kostüm tasarımı Berfin İlhan'a, ışık tasarımı H.İbrahim Karahan'a, müzikleri Kemal Günüç'e ve koreografisi Lilia Petrova'ya ait. İlk gösterimini 15 Ekim'de H.Ö.Sabancı Kültür Merkezi Sahnesi'nde yapacak oyunda; Murat Aslan, H.Barış Özkan, Nazlı Köymen, R.Serdar Şeker, Recep Kekil, Ozan Sargın, Özgür Küçüköner, Gizem Göbenli, Tuğba Sükmen ve Osman Çiçek rol alıyor. Adana Devlet Tiyatrosu'nun ikinci oyunu olan "Ayrılık" ise 17 Ekim'de saat 18.00 de Sabancı Oda Tiyatrosu'nda seyirciye Merhaba diyecek. Minik izleyiciler için ise 20 Ekim Pazar günü saat 11.00 de H.Ö.Sabancı Kültür Merkezi Sahnesi'nde Ebru Kara'nın yönettiği, dostluk, çalışmak, sevgi ve aile bağlarını konu alan "Sihirli Keman" adlı oyun ile buluşacak.