Azeri sanatçıların eserleri tam not aldı

BUGÜN NELER OLDU

Resim sanatçıları İlham Enveroğlu'na ait 22 eser ve Assim Resuloğlu'na ait 12 eserden oluşan, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için ayrı ayrı özel olarak hazırlanan kişisel resim sergilerini gezen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu eserlere hayran kaldı. Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Sergi Salonu'nda yer alan Assim Resuloğlu ve İlham Enveroğlu'na ait toplam 34 eseri inceleyen Bakan Sucuoğlu'na, Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İ. Günsel de eşlik etti. Azerbaycanlı sanatçılardan Assim Resuloğlu, "İki kardeş Türk Dünyası Devleti'nin böyle bir etkinliğinde bulunmaktan şeref duyuyorum" sözleriyle başladığı konuşmasında; "Burada Azerbaycan sanatı ve Azerbaycan sanatçılarını temsil etmekte ağır bir misyon yüklediğimin farkındayım. Bize bu fırsatı verdiği için Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İ. Günsel'e, Yakın Doğu ailesine teşekkür ediyorum" dedi. İlham Enveroğlu ise "Dünyanın hiçbir yerinde sanat seferberliği diye bir oluşumdan haber almadım. Burada yaşanılan işte budur" dedi.