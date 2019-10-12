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ilk antrenmanına çıktı

Genç teknik adam, idmanda oyun sistemi ile ilgili bilgiler verdi

Giriş Tarihi: 12.10.2019
Bayram Toysal ilk antrenmanına çıktı
TFF 1. Lig'de Hatayspor ile resmi sözleşme imzalayan teknik direktör Bayram Toysal yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı. İlhan Palut ile yollarını ayıran bordobeyazlı ekipte Tuzlaspor'da teknik direktörlük yapan Bayram Toysal'la anlaşma sağlandı. Resmi imzayı atan genç teknik adam Hataysporlu futbolcularla ilk antrenmanına çıktı. Bordo-beyazlı ekip ligin 8. hafta maçında Adana Demirspor maçı hazırlıklarına başladı. Antrenmanda futbolcular core, dar alan çalışması ve çift kale maç yaptı. Teknik adam Toysal, yeni oyun sistemi hakkında oyuncularına bilgi verdi. Çok yetenekli oyunculardan kurulu bir takımın başında yer aldığını belirten Toysal, "Çıkışımızı sürdüreceğiz" dedi.
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Bayram Toysal ilk antrenmanına çıktı
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