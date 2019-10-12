Bayram Toysal ilk antrenmanına çıktı

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FF 1. Lig'de Hatayspor ile resmi sözleşme imzalayan teknik direktör Bayram Toysal
yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı. İlhan Palut ile yollarını ayıran bordobeyazlı ekipte Tuzlaspor'da teknik direktörlük yapan Bayram Toysal'la anlaşma sağlandı.
Resmi imzayı atan genç teknik adam Hataysporlu futbolcularla ilk antrenmanına çıktı. Bordo-beyazlı ekip ligin 8. hafta maçında Adana Demirspor maçı hazırlıklarına başladı.
Antrenmanda futbolcular core, dar alan çalışması ve çift kale maç yaptı. Teknik adam Toysal, yeni oyun sistemi hakkında oyuncularına bilgi verdi.
Çok yetenekli oyunculardan kurulu bir takımın başında yer aldığını belirten Toysal, "Çıkışımızı sürdüreceğiz"
dedi.