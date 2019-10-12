Bayram Toysal ilk antrenmanına çıktı

BUGÜN NELER OLDU

FF 1. Lig'de Hatayspor ile resmi sözleşme imzalayan teknik direktöryeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı.Resmi imzayı atan genç teknik adam Hataysporlu futbolcularla ilk antrenmanına çıktı.Antrenmanda futbolcular core, dar alan çalışması ve çift kale maç yaptı.Çok yetenekli oyunculardan kurulu bir takımın başında yer aldığını belirten Toysal,dedi.