Caz müziğinin eşsiz tınıları

BUGÜN NELER OLDU

boyunca pek çok medeniyete ev sahipliği yapmasından dolayı adeta bir açık hava müzesi olan ülkemizde, zengin tarihi ve kültürel eserleri yaşatarak geleceğe taşıyan müzelere yönelik ziyaretçi sayısını arttırmak, tanıtımına destek olmak, öncelikli olarak genç nüfusu çekmek ve müzenin tarihi ortamında müzisyenlerin sanatlarını icra edebileceği eşsiz bir atmosfer yaratmak amacıyla Caz Derneği tarafından ilk defa 2016 yılında hayata geçirilen "Müzede Caz" programı, Adana Müzesi'nde 13 Ekim Pazar günü saat 18:00 de gerçekleştirilecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın onayları ile Alman grup Axel Wolf & Hugo Siegmeth – FLOW projesi, müzenin tarihi ve etkileyici atmosferinde akustik caz tınıları ile dinleyicilerini keyifli bir yolculuğa çıkarırken, tarih ve caz tutkunlarını da bir araya getirecek. 15 Ekim Salı günü ise saat 20:00 deAnkara Müze Evliyagil'in büyüleyici ortamında grup çağdaş caz müziğinin eşsiz örneklerinden birini sergileyecek. Konserlerden bir saat önce rehber eşliğinde ücretsiz müze turu gerçekleştirilecek. Amaçlarının müzelerin tanıtımı ile tarih ve müzik tutkunlarını bir araya getirmek olduğunu kaydeden Caz Derneği yetkililerinin çağrısı ise net; "Hep birlikte tarihi bir yolculuğa çıkmak için tüm Adanalıları konser saatinden önce müzelerimize bekliyoruz."