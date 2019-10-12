Erhan Özmen: Barış

BUGÜN NELER OLDU

Dünya gündemindeki Barış Pınarı harekâtının siyasi ve diplomatik yönü tüm mecralarda tartışılıyor… Televizyonlar, gazeteler, köşe yazıları, sosyal medya, evler, kahvehaneler, işyerleri, oturma odaları… Herkesin bu konuda bir fikri bir görüşü var.Perşembe günü Gaziantep iş dünyası temsilcileri al bayraklı kravatlarını taktı basının karşısına geçti ve bir deklarasyon yayınladı.O yüzden hiçbir devlet bunu itibarsızlaştırmaya, küstahça tehdit etmeye kalkmasın, aksine anlama ve destekleme gayretinde olmaları gerektiğine vurgu yaptılar."İnsan, mensup olduğu milletin varlığını ve mutluluğunu düşündüğü kadar bütün dünya milletlerinin huzur ve refahını da düşünmeli… Çünkü dünya milletlerinin mutluluğuna çalışmak, diğer bir yoldan kendi huzur ve mutluluğunu temine çalışmak demektir. Dünyada ve dünya milletleri arasında huzur, açıklık ve iyi geçim olmazsa, bir millet kendisi için ne yaparsa yapsın huzurdan mahrumdur. En uzakta zannettiğimiz bir olayın bize bir gün temas etmeyeceğini bilemeyiz. Bunun için insanlığın hepsini bir vücut ve her milleti bunun bir organı saymak gerekir. Bir vücudun parmağının ucundaki acıdan diğer bütün organlar etkilenir. Dünyanın filan yerinde bir rahatsızlık varsa bana ne dememeliyiz. Böyle bir rahatsızlık varsa tıpkı kendi aramızda olmuş gibi onunla ilgilenmeliyiz…" Bilirsiniz "pınar" kelimesinin anlamı yerden suyun çıktığı yerdir, kaynaktır. Fırat'ın doğusunda başlayan harekâtın adının "Barış Pınarı" olması da tesadüf değil…