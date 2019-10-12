Kaşifoğlu: İntihar önlenebilir bir olgudur

BUGÜN NELER OLDU

. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi'nden Klinik Psikolog Feriha Kaşifoğlu, Dünya Ruh Sağlığı Federasyonu'nun 1992 yılında aldığı kararla 10 Ekim'in Dünya Ruh Sağlığı Günü olarak tanımlandığını ifade etti. Bu vesileyle ülkemizdeki ve dünyadaki ruh sağlığı sorunlarının ve çözüme yönelik önerilerin kamuoyu ve politikacıların gündemine taşınmasının amaçlandığını belirten Kaşifoğlu, bu yıl 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü için seçilen temanın "intiharı önleme" olduğunu açıkladı. Psikolog Kaşifoğlu verilere göre, dünyada her yıl yaklaşık bir milyon kişinin intihar nedeniyle hayatını kaybettiğini bunun da her 40 saniyede bir intihar nedeniyle hayatların kararması anlamına geldiğini söyledi. Bu sonuçların bu seneki temanın belirlenmesinin temel taşı olduğunu kaydeden Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Klinik Psikoloğu Feriha Kaşifoğlu intiharın; toplumda yaygınlaşma tehlikesi olan, geride kalan yakınlarında yıkıcı etkiler bırakan sadece bireyi değil, herkesi etkileyen, biyolojik, psikolojik ve sosyolojik yönleri olan bir olgu olduğunu vurguladı.