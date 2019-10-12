Mehmetçik Vakfı’ndan hayırsever işadamına teşekkür

BUGÜN NELER OLDU

Kahramanmaraş'ta Marteks ve Elif iplik kuruluşlarının yönetim kurulu başkanı olan hayırsever işadamı Hacı Bünyamin Balcı'ya yıllardır her ay düzenli olarak bağışta bulunduğu Mehmetçik Vakfı tarafından teşekkür plaketi ve bağış beratı verildi. Mehmetçik Vakfı Adana Şubesi Başkanı Emekli Albay Aykut Eroğlu Kahramanmaraş'a gelerek hayırsever işadamı Hacı Bünyamin Balcı'yı makamında ziyaret etti. Polis, asker, diyanet gibi kuruluşlar ile ihtiyaç sahibi öğrencilere burs vermeyi babalarından kendilerine kalan en büyük miras olduğunu söyleyen işadamı Hacı Balcı "Bu vatanın yılmaz koruyucuları olan Mehmetçiklerimize bir nebzede olsa yardım elimizi uzatmak aile olarak her zaman bize onur duygusu yaşatmaktadır. Bizde babamızdan devraldığımız bu bağış ve sahiplenme mirasını kendi çocuklarımıza bırakacağız inşallah. Bu Plaketin Mehmetçiğimizin bugün sınırımızda Barış Pınarı harekatını sürdürdüğü zamana denk gelmesi aile olarak ayrı bir gurur kaynağımız olmuştur" dedi. Mehmetçik Vakfı Adana Şubesi Başkanı Emekli Albay Aykut Eroğlu Hacı Bünyamin Balcı'nın odasındaki şehrin ve Balcı ailesinin geçmişinin anılarının yanında şehrin tarih ve kültürüyle ilgili köşesini ilgiyle inceledi. Hacı Bünyamin Balcı'nın sergilediği plaket ve beratlardan nasıl bir hayır sever ve sosyal sorumluluk sahibi kişi olduğunu gördüğünü söyleyen Mehmetçik Vakfı Adana Şubesi Başkanı Emekli Albay Aykut Eroğlu "Türkiye'de vatani hizmetini yapan, Mehmetçik dediğimiz Er Erbaşlara yardım yapan vakfımıza katkılarından dolayı Hacı Bünyamin Balcı beye teşekkür etmek için Adana'dan geldim ve kendişsiyle tanıştığım içinde çok mutlu oldum" dedi.