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ve Balesi büyük alkış aldı

Giriş Tarihi: 12.10.2019
Mersin Devlet Opera ve Balesi büyük alkış aldı
MERSİN Devlet Opera ve Balesi (MDOB), Fransız yazar Prosper Merimee'nin aynı adlı romanından operaya uyarlanan "Carmen"i sahneledi. MDOB, librettosu Henri Meilhac ve Ludoviç Halevy'e ait operayı Mersin Kültür Merkezi'nde sanatseverlerin beğenisine sundu. Eserin rejisörlüğünü Haldun Özörten, orkestra şefliğini Vladimir Lungu, dekor tasarımını Çağda Çitkaya, kostüm tasarımını Sevtaç Demirer, ışık tasarımını Tarı Deniz, koreografisini de Özlem Şenormanlılar ve Ender Üçdemir üstlendi. Fransız yazar Merimee'nin aynı adlı romanından uyarlanan operanın koro şefliğini Anıl Aydın, çocuk korosu şefliğini ise Reyhan Bezdüz yaptı. Eserde, Medine Tuganova, Bülent Bezdüz, Mehmet Ali Tutar, Serin Saybaşılı, Kazım Erdem Özdemir, Mehmet Erkoç, Funda Uyanık, Dilara Köse, Serkan Karagöz ve Mustafa Özer sahne aldı. Koreografisiyle dikkati çeken ve dünyaca ünlü sanatçıların besteleriyle "ses" bulan eser, sanatseverlerden beğeni aldı.
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Mersin Devlet Opera ve Balesi büyük alkış aldı
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