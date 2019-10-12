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Rumkale festivali bugün start alacak

Giriş Tarihi: 12.10.2019
Rumkale su sporları festivali bugün start alacak
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 3'üncü düzenlenecek olan Uluslararası Rumkale Su Sporları Festivali bugün başlıyor. Büyükşehir festivale katılmak isteyenler için şehir merkezinden ücretsiz servisler kaldırılacak. Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı Spor Şube Müdürlüğü tarafından kentin doğa,tarih ve kültürel turizmi açısından en önemli bölgelerinden olan Rumkale'nin ulusal ve uluslar arası gündeme getirilecek bir festival düzenlenecek. "Spor Dostu Kenti" kimliğine uygun projeleri hayata geçirilen Gazi kentte iki yıl önce Milli Dalgıç Şahika Ercümen'in, 40 metre derinliğe daldığı Rumkale Su Sporları Festivali'yle yeni bir etkinliğe yelken açılmıştı. Festivale milli dalgıçlardan Derya Can, Yaren Türk'le, paralimpik yüzücü Sümeyye Boyacı ve Sevilay Öztürk katılacak. Tarihi Rumkale; kano, açık yüzme, dragon bot yarışlarının yanı sıra dalış, su kayağı, jet ski, wakeboard, flyboard ve DJ performansıyla dikkatleri üzerinde toplayacak. Yarışmalarda, kadın ve erkekler 12 kategoride yarışacak.
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Rumkale su sporları festivali bugün start alacak
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