Rumkale su sporları festivali bugün start alacak

BUGÜN NELER OLDU

aziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 3'üncü düzenlenecek olanbugün başlıyor. Büyükşehir festivale katılmak isteyenler için şehir merkezinden ücretsiz servisler kaldırılacak.tarafından kentin doğa,tarih ve kültürel turizmi açısından en önemli bölgelerinden olan'nin ulusal ve uluslar arası gündeme getirilecek bir festival düzenlenecek.kimliğine uygun projeleri hayata geçirilen Gazi kentte iki yıl önceTarihi Rumkale; kano, açık yüzme, dragon bot yarışlarının yanı sıra dalış, su kayağı, jet ski, wakeboard, flyboard ve DJ performansıyla dikkatleri üzerinde toplayacak. Yarışmalarda, kadın ve erkekler 12 kategoride yarışacak.