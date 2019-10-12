SANKO’dan Barış Pınarı Harekatı’na destek

BUGÜN NELER OLDU

Üniversitesi Senatosu tarafından alınan karar gereği Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla düzenlenen kan bağışı kampanyası yoğun ilgi görüyor. Türk Kızılayı tarafından desteklenen kan bağışı kampanyasında SANKO Üniversitesi ve Sani Konukoğlu Araştırma ve Uygulama Hastanesi yöneticileri, akademik ve idari kadrosu ile öğrencilerin yanı sıra, halktan da bağış alındı. Gün boyu süren kampanyaya SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, Lisans Üstü eğitim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ayşen Bayram, Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi Genel Müdürü Dr. Sermet Kileci de kan bağışlayarak, katkıda bulundu.