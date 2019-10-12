Toros Kadın Kooperatifi lezzetin ilgi odağı oldu

BUGÜN NELER OLDU

Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ'ın isteği ile Sarıçam ilçesinde faaliyete başlayan Toros Kadın Kooperatifi ilk etkinliğini 3. Adana Lezzet Festivalinde başarılı bir şekilde gerçekleştirdi. Kısa bir süre önce yapılan genel kurulda başkanlığa Sibel Kısacık, başkan yardımcılığına ise Nurten Şimşek getirildi. Başkan Uludağ'ın Sarıçamlı kadınların kendi ürettikleri ürünleri satarak ev ekonomilerine katkı sağlamaları amacı ile yeniden yapılanan Toros Kadın Kooperatifi yürekten, canla başla çalışarak, kaliteli bir hizmet üretti. Uludağ "Daha fazla hizmet, daha fazla sosyal belediyecilik, daha fazla istihdam, daha fazla kültür – sanat faaliyetleri üretimi anlayışıyla, yepyeni bir Sarıçam'da kadınlara pozitif ayrımcılık yapacağız ve kadın kooperatiflerine desteğimiz artarak devam edecektir" dedi.