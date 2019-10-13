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Cesur kadınlardan anlamlı kermes

Giriş Tarihi: 13.10.2019
Cesur kadınlardan anlamlı kermes
TARSUS'TA sosyal medya platformunda kurulan ve yaklaşık 10 bin üyesi olan "Tarsuslu cesur Kadınlar" adlı platform ihtiyaç sahibi kadınlar yararına ilk kez bir kermes düzenledi. Sosyal medya platformunda Demet Oran Tavman tarafından kurulan ve Çiğdem Akbaş, Pınar Çakır Dağ ile birlikte yönetilen "Tarsuslu Cesur Kadınlar" binlerce üyesi ile durumu iyi olmayan insanlara yardımcı olmak ve ihtiyaç sahibi ailelere isimleri verilmeden eşya, erzak, kıyafet yardımlarında bulunarak ailelerin yüzlerini güldürüyor.
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Cesur kadınlardan anlamlı kermes
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