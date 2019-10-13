Dersimiz Trabzon

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü ligin 8. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı sıkı geçiren kırmızı-siyahlı ekipte moraller yerinde... Teknik direktör Marius Sumudica zor bir maçın kendilerini beklediğini belirtti.

RAKİBİ MASAYA YATIRDILAR

Takımının çok iyi bir performans ortaya koyduğunu belirten Rumen teknik adam, "Bunu net bir şekilde görebiliyoruz. Milli arayı boş geçirmememiz gerek. Bu yüzden oyuncularım ile sık sık bir araya gelip rakibin tüm yönlerini masaya yatırıyoruz. Hedefimiz Trabzon karşısında sahadan puan veya puanlarla ayrılmak" dedi.

ZORLU BİR MARATON BAŞLIYOR

Marius Sumudica, "Uzun ve zorlu bir yolda koşuyoruz. Her takım birbirine yakın. Yani her puanın önemi var. Bu yüzden sahada çok dikkatli bir futbol ortaya koymalıyız. Hataya yer olmadığı net bir şekilde ortada. Taraftarımızın desteğiyle bu takımı hak ettiği yere ulaştıracağımıza inanıyorum. Çünkü biz güçlü bir takımız" ifadelerini kullandı.