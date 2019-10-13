Eski çöp döküm sahası toprakla kapatıldı

BUGÜN NELER OLDU

Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak'ın talimatıyla geçmişte Adanalıoğlu Belediyesince çöp depolama alanı olarak kullanması sonucu, yıllar içinde tonlarca çöp ve atık biriken Adanalıoğlu sahili ve ormanlık alanı temizleniyor. Bölgedeki çöplerin üzeri tonlarca toprakla kapatıldı. Adanalıoğlu sakinleri, uzun yıllar boyunca sahil ve ormanlık alanda biriken çöp dağları ve tarımsal atıklardan kurtuluyor. Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, bölgede temizlik çalışması başladı. Belediyenin Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından, iş makineleri ve kamyonlar yardımıyla bölgede öncelikle alanda tesviye ve düzeltme çalışması yapıldı.