Gaziantep’e ıkıncı okul

EMPATİ Sosyal Sorumluluk ve Eğitim Derneği'nce yaptırılan Şahinbey EMPATİ İlkokulu düzenlenen törenle eğitim-öğretime açıldı. Gaziantep Valisi Davut Gül, törende yaptığı konuşmada sivil toplum örgütlerinin istikrarının çok önemli olduğunu belirterek, "Görüyoruz ki, EMPATİ Sosyal Sorumluluk ve Eğitim Derneği'miz iki okul yaptırmış. Bunları kadınlarımızın yapması çok daha bir değerli ve güzel. Derneğimiz bunun geçici bir heves olmadığını bizlere gösteriyorlar" dedi. Gaziantep'te 200 okulun hayırseverler tarafından yaptırıldığını kaydeden Gül, "Bu okulun yapımında emeği geçen herkese; başta Abdulkadir Konukoğlu'na, Sanko Ailesine, Sanko Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı'ya, EMPATİ Derneği başkan ve üyelerine, tüm bağışçılara teşekkür ederim" diye konuştu.

MİLLİ EĞİTİME 2 OKUL

EMPATİ Sosyal Sorumluluk ve Eğitim Derneği Başkanı Hale Konukoğlu ise 9 yıl önce 9 derslik için çıkılan yolda Milli Eğitim'e iki okul kazandırmanın gururunu yaşadıklarına vurgu yaptı. Yeni neslin eğitimli yetişmesi için herkesin kendisini görevli ve sorumlu hissetmesi gerektiğine dikkat çeken Hale Konukoğlu, "Önceki dönem başkanımız Zeynep Konukoğlu yönetiminin temelini attığı okulun açılması bize nasip oldu. Üyelerimize çıktığımız yolda bizi yalnız bırakmadıkları için teşekkür ederim" ifadelerine yer verdi.