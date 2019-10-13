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İletişim fakültesinden uluslararası temsiliyet

Giriş Tarihi: 13.10.2019
İletişim fakültesinden uluslararası temsiliyet
YAKIN Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyeleri Kosova'da düzenlenecek olan "I. Uluslararası Balkanlarda Bilimsel Araştırmalar Kongresi"nin Bilim Kurulu'na seçildi. İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Radyo, TV, Sinema Bölüm Başkanı Doç. Dr. Fevzi Kasap, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardmcısı ve İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ayhan Dolunay ve İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Çağdaş Öğüç, 26-29 Ekim tarihlerinde Kosova Cumhuriyeti'nin Priştine ve Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nin Üsküp şehirlerinde gerçekleştirilecek olan "I. Uluslararası Balkanlarda Bilimsel Araştırmalar Kongresi", Bilim Kurulu'nda yer alacak.
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İletişim fakültesinden uluslararası temsiliyet
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