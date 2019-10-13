İnovasyon için erken eğitim şart

BUGÜN NELER OLDU

Üniversitesi'nin ev sahipliğinde, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Katar Hamad Bin Khalifa Üniversitesi, İngiltere West of England Üniversitesi tarafından düzenlenen Uluslararası Malzeme ve Mühendislik Teknolojileri Konferansı GAÜN Mavera Kongre Sanat Merkezi'nde gerçekleşti. Konferansta konuşan özel sektörden Ar-Ge temsilcileri ve akademisyenler öğrencilerle Ar-Ge ve inovasyon süreçleri hakkında farklı bilgiler paylaştı. Doç. Dr. Necip Fazıl Yılmaz'ın moderatörlüğünde yapılan ikinci gün oturumunda konuşan Katar Hamad Bin Khalfia Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Muammer Koç, ülkemizde araştırma geliştirme faaliyetleri için verilen eğitimlerin geç yaşta verilmesine dikkat çekerek, "Üniversitelerde yeni yeni dersler veriliyor ancak bu işi daha erken olmalı. Lise, hatta ortaokul yıllarından itibaren öğrencilere fikirlerini geliştirip hayata geçirebilmeler için ders ve imkân verilmelidir" dedi. Türkiye'de yüksek teknoloji ürünlerinin toplam ihracat içindeki payının azaldığını belirten Koç, "Bunun nedeni ihracatımız artması. 2000'li yıllardaki ileri teknoloji ürünü ihracatımız aynen devam ediyor ama orta teknoloji ürünü ihracatı bugün 3 kat artmış durumda. Bizim iler teknolojiye odaklanmamız lazım. Ülkemizde 1000 Ar-Ge merkezi kuruldu, bunlar ileri teknolojiyi arttırmadı" diye konuştu.