Klasik motosikletler elinde hayat buluyor

BUGÜN NELER OLDU

Niğde'de klasik motosiklet koleksiyoncusu Çağlar Köksen, en eskisi 1938 model motosikletleri, atölyesinde tamir ederek orijinaline uygun hale getiriyor. Müteahhitlik yapan 52 yaşındaki Çağlar Köksen'in, çocukluğunda babası, dedesi ve amcasından gördüğü motosiklet merakı, zamanla büyük bir tutkuya dönüştü. Boş zamanlarında ticari amaç gütmeden motosiklet satın almaya başlayan Köksen, en eskisi 1938 model 22 motosikletten oluşan koleksiyona sahip oldu. Evinin garajında oluşturduğu atölyede motosikletleri tamir ederek, yeniden çalışır hale getiren Köksen, bugüne kadar 7 klasik motosikleti orijinal görünümüne kavuşturdu. Köksen, garajındaki 15 klasik motosikleti de işinden arta kalan zamanlarda tamir edip, yeniden ilk günkü haliyle kullanılır duruma getirmek istiyor. Köksen, motosiklet merakının ailesinden geldiğini söyledi. Niğde'nin en büyük motosikletlerinden birinin rahmetli babasına ait olduğunu belirten Köksen, "Çocukken bütün esnafın motoru vardı, araba yaygın değildi. O yüzden motorların aşığıyız. Çocukluğumdan beri motosiklet kullanıyorum ve çok seviyorum" dedi. Motosiklet tamiri için bir atölye kurduğunu anlatan Köksen, "22 motosikletim var. Boş zamanlarımda hobi olarak bunları toparlıyorum. Elektriğini, kaportasını, boyasını her türlü işini kendim yapıyorum" dedi."Ticari amacım olmadığı için zamanın benim için önemi yok" diye konuşan Köksen, "Bir cıvataya yarım gün, bir motora 6 ay, bir sene uğraşabiliyorum. 1953 model BMW marka kazık amortisörlü, Almanların savaş kalıbında ürettiği son motor, Türkiye'de nadir. 1943 model, 2. Dünya Savaşı'na katılmış İngiliz motorum var, BSA. 1938 model, savaşta kullanılmış motorun da eksiklerini tamamladım" dedi.