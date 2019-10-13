Sağlık Bilimleri’nde beyaz önlük heyecanı

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Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik, Beslenme ve Diyetetik ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümlerine 2019- 2020 akademik yılında yerleşen öğrenciler için "Beyaz Önlük Giyme Töreni" düzenlendi. Girne Üniversitesi Kampüsü'nde gerçekleşen Beyaz Önlük Giyme törenine; Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu, Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rüveyde Bundak, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Gökmen Dağlı, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gürsel Öztunç ve öğrenciler hazır bulundu. Rektör Prof. Dr. İlkay Salihoğlu, Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde öğrenim hayatına başlayan öğrencilere seslenerek sağlıkçıların toplumun asıl kahramanları olduğunu ifade etti. Prof. Dr. İlkay Salihoğlu, bu alanda çalışan kişilerin insanlığa hizmet ettiğini ve bunu her şeyin üzerinde tuttuklarını dile getirerek, öğrencilerin 4 yılın sonunda başarıyla mezun olabilmesi için çok çalışması gerektiğini vurguladı.