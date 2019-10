Söz konusu Hatay ise gerisi teferruattır

Hatayspor'da teknik direktör İlhan Palut sonrası göreve gelen Bayram Toysal, yeni takımı hakkında düşüncelerini ve transfer sürecini ilk kez SABAH'a anlattı: "Bu Hatayspor'da ilk sezonum değil. Daha önce de kulüp zorlu bir süreçten geçiyordu ve küme düşmeme mücadelesi veriyorduk. Alnımızın akıyla da bu sürecin üstesinden geldik. Şu an her şey en üst seviyede ve bu imkanların sunulduğu yerde başarılı olmama şansımız yok. Şartlar başarı için uygun durumda." "İlhan Palut hoca aile dostumdur. Başarılı işler yapmayı başardı ve ayrıldı. Hatayspor'dan bir teklif geldi ve kabul ettim. Bu şehir ve taraftarla gönül bağım var. Kabul etmemem şehirde beni seven ve bana saygı duyan herkese karşı da bir haksızlık olacaktı." "Onursal Başkanımız Lütfü Savaş'ın beni aramasıyla transfer gerçekleşti. Kendisini ve yönetimi mahçup etmememiz gerekiyor. Tuzlaspor ile iyi bir gidişimiz vardı ama söz konusu Hatayspor ise gerisi teferruattır. Bu durumda olan takıma da kim yok diyebilir ki? Benim şehirle olan gönül bağım heyecanımı daha da katlıyor."



İŞ BİZİM ELİMİZDE VE BAŞARILI OLACAĞIZ

"Takım olarak geçtiğimiz sezondan belirli bir oyun mantalitesine sahibiz. Takıma bir de kaliteli ayaklar transfer edildi. İş artık bizim elimizde ve hedefe gitmek istiyoruz. Başarılı olacağız. Oyun karakteri olarak hücum futbolunu benimsiyorum ama bu demek değil ki defans güvenliğini hiçe sayalım. Hücum yaparken defansta da dikkatli olmamız lazım. Geçiş sürecini gözlemleyerek daha sert değil, yavaş yavaş yapmayı düşünüyoruz. Geçiş için doğru zamanı bulmak çok önemli."