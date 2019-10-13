Uyuşturucuya dev operasyon

BUGÜN NELER OLDU

uyuşturucu ticaretinin yoğun olarak gerçekleştiği mahallelerde 32 adrese operasyon düzenlendi. 32 adres ve 5 araçta yapılan operasyonda 33 kişi gözaltına alındı. Gaziantep Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Hacıbaba, Mithatpaşa, Vatan, Beydilli, Akdere ve Fırat mahallelerinde 32 adrese ve 5 araca yapılan operasyonda, 12 kilogram esrar, 10 kilo 500 gram eroin, 2 kilo 800 gram metamfetamin, 200 gram bonzai, 50 adet captagon hap, 60 adet ecstasy hap , 12 gram kokain, 65 kök hint kenevir bitkisi, 4 adet hassas terazi ele geçirildi.