Adana Yurtspor gol oldu yağdı

BUGÜN NELER OLDU

U-12 Amatör Futbol Ligi B Grubu'nda mücadele eden Adana Yurtspor, rakiplerinin korkulu rüyası olmaya devam ediyor.Yasin'in 4, Metin ve Polat'ın attığı gollerle rakibini 6-2 yenen minik yıldızlar rakiplerine gözdağı verdi. Antrenörler Osman Yeşilmeşe,ile takıma büyük destek verenile maçlara hazırlanan futbolcuların hırslı mücadelesi gözlerden kaçmıyor.Attıkları kadar gol kaçıran futbolcuların hakemin bitiş düğüyle birlikte sevinçleri görülmeye değerdi.