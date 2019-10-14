Adana Yurtspor gol oldu yağdı

U-12 Amatör Futbol Ligi B Grubu'nda mücadele eden Adana Yurtspor, rakiplerinin korkulu rüyası olmaya devam ediyor. Grupta namağlup olarak yoluna devam eden Adana Yurtspor, Gençlik Stadı'ndaki son maçlarında Yüksel Gençlikspor'a adeta gol oldu yağdı.
Yasin'in 4, Metin ve Polat'ın attığı gollerle rakibini 6-2 yenen minik yıldızlar rakiplerine gözdağı verdi. Antrenörler Osman Yeşilmeşe, Hüseyin Öztap
ile takıma büyük destek veren Metin Sezenbay
ile maçlara hazırlanan futbolcuların hırslı mücadelesi gözlerden kaçmıyor. Sahada basmadık yer bırakmayan geleceğin yıldız adaylarının performansları göz doldurdu.
Attıkları kadar gol kaçıran futbolcuların hakemin bitiş düğüyle birlikte sevinçleri görülmeye değerdi.