Bir yastıkta 50 yıl

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60 yıldırmasa sandalye ticareti yapan Adanalı işadamı Selahattin Adakoğlu ve eşi İlkgül Adakoğlu aşk dolu evliliklerinin 50'nci yılını özel bir geceyle kutladılar. 5 kız 9 torun sahibi çift için birbirinden güzel beş kızı geceyi organize ederken sevenleri de Adakoğlu çiftini yalnız bırakmadı. Çift 50 yıllık şarkıları "Gülüm Benim" ile dans ederken davetliler tarafından alkış yağmuruna tutuldu. Gecede Selahattin Adakoğlu, kızlarına Cumhuriyet altını takarken "Bunlar benim en büyük hazinem" dedi. Özel gecede kendilerini yalnız bırakmayan davetlilere tek tek teşekkür eden Adakoğlu çifti, genç çiftçilere de uzun evliliklerinin sırlarını anlattı. Adakoğlu çifti, "Birbirinizi sevin ve saygı gösterin" diye konuştular.