Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Bir yastıkta 50 yıl

Bir yastıkta 50 yıl

Giriş Tarihi: 14.10.2019
Bir yastıkta 50 yıl
60 yıldır masa sandalye ticareti yapan Adanalı işadamı Selahattin Adakoğlu ve eşi İlkgül Adakoğlu aşk dolu evliliklerinin 50'nci yılını özel bir geceyle kutladılar. 5 kız 9 torun sahibi çift için birbirinden güzel beş kızı geceyi organize ederken sevenleri de Adakoğlu çiftini yalnız bırakmadı. Çift 50 yıllık şarkıları "Gülüm Benim" ile dans ederken davetliler tarafından alkış yağmuruna tutuldu. Gecede Selahattin Adakoğlu, kızlarına Cumhuriyet altını takarken "Bunlar benim en büyük hazinem" dedi. Özel gecede kendilerini yalnız bırakmayan davetlilere tek tek teşekkür eden Adakoğlu çifti, genç çiftçilere de uzun evliliklerinin sırlarını anlattı. Adakoğlu çifti, "Birbirinizi sevin ve saygı gösterin" diye konuştular.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Bir yastıkta 50 yıl
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN