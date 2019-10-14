Futbola tam not verdiler

BUGÜN NELER OLDU

Süper Lig takımlarından Gaziantep Futbol Kulübü ve TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı boş geçirmedi. Her iki takım Gaziantep'te hazırlık maçında karşı karşıya geldi.karşılaşmada Gaziantep'in gollerini Kayode, Güray ve Pawlowski kaydederken Adana'nın iki golü Utku Şen'den geldiKarşılaşmayı Gaziantep Onursal Başkanıile başkan yardımcısı, yöneticilerdenda yerinde takip etti. Konukoğlu, maçın ardından futbolcu ve teknik heyeti tebrik edip hasret gidererek başarı dileklerinde bulundu.Adanaspor ile ilk maçına çıkan teknik direktör Engin İpekoğlu, takımın genel performansına geçer not verdi. İpekoğlu,dedi.