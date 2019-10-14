Futbola tam not verdiler

Süper Lig takımlarından Gaziantep Futbol Kulübü ve TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı boş geçirmedi. Her iki takım Gaziantep'te hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Gaziantep FK'nin 3-2 galip geldiği maç büyük bir çekişmeye sahne oldu.
karşılaşmada Gaziantep'in gollerini Kayode, Güray ve Pawlowski kaydederken Adana'nın iki golü Utku Şen'den geldi
YALNIZ BIRAKMADI
Karşılaşmayı Gaziantep Onursal Başkanı Adil Sani Konukoğlu
ile başkan yardımcısı Mahsun Altunkaya
, yöneticilerden Cihan Koçer, Fikret Kileci, Yusuf Demsoy
da yerinde takip etti. Konukoğlu, maçın ardından futbolcu ve teknik heyeti tebrik edip hasret gidererek başarı dileklerinde bulundu.
İPEKOĞLU TAKIMA GÜVENİYOR
Adanaspor ile ilk maçına çıkan teknik direktör Engin İpekoğlu, takımın genel performansına geçer not verdi. İpekoğlu, "Oyuncularımı tanıma, oyun sistemimizi anlatma yönünde çok verimli bir maç olduğunu düşünüyorum. Gerekli cevapları da futbolcularımdan aldım. Tabi ki biraz eksiğimiz var. Bunları ilerleyen haftalarda tamamen ortadan kaldıracağız. Adanaspor7un yeniden çıkışa geçmesi için mücadele edeceğiz"
dedi.