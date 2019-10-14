Haber Hattı

BUGÜN NELER OLDU

YakınDoğu Üniversitesi İnşaat ve Çevre Mühendisliği Fakültesi "Uluslararası Çevre: Yaşam ve Sürdürülebilirlik Konferansı" düzenledi. Yoğun bir katılım ile gerçekleştirilen konferansın açılışı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Ersin Tatar tarafından gerçekleştirildi. "Uluslararası Çevre: Yaşam ve Sürdürülebilirlik Konferansı'nın" açılış törenine Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli, Türk Dünyası Mühendis ve Mimarlar birliği temsilcisi Recep Karamehmetoğlu, Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç Dr Mustafa Kurt, İnşaat ve Çevre Mühendisliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Gökçekuş, Yakın Doğu Üniversitesi Nobel ödüllü öğretim üyesi Prof. Dr. Azhari Ahmad ve yurt dışından gelen bilim insanları, öğretim üyeleri, öğrenciler ve davetliler katıldı. Yakın Doğu Üniversitesi İnşaat ve Çevre Mühendisliği Fakültesi Pembe salonda gerçekleştirilen konferansın ilk günü Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, Türk Dünyası Mühendis ve Mimarlar Birliği temsilcisi Recep Karamehmetoğlu, Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli, Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Kurt, Konferans Organizasyon Komitesi Başkanı ve İnşaat ve Çevre Mühendisliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Gökçekuş, konferansın ikinci gün oturumunda ise Başbakan Ersin Tatar birer konuşma yaptılar.Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Meslek Yüksek Okulu Bölüm Başkanı Gazi Yüksel "Yerel Sanatlar" adlı sergisi ile Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Kent Konseyi ve Bursa Fotoğraf Sanatı Derneği (BUFSAD) iş birliğiyle, Kültür ve Turizm Bakanlığının katkısıyla 9. Bursa Uluslararası Fotoğraf Festivali'nde (Bursa FotoFest) yer aldı. "Hava-Su-Toprak…Doğaya Dönüş" temasıyla gerçekleştirilen ve 16 ülkeden 230 fotoğraf sanatçısının katıldığı festivale "Yerel Sanatlar" adlı fotoğraf çalışmalarıyla katılan Gazi Yüksel'in 12 fotoğrafı sergilendi. Yerküreyi büyük bir tuvale benzeten Yüksel, sergide yer alan fotoğraflarında doğanın tuval üzerinde kendi enstrümanlarıyla yarattığı görünümlerin tanıklığını yaptığına dikkat çekti. 12 ülkeden 230 fotoğrafçının katılımıyla gerçekleşen etkinliğin açılışında Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da hazır bulundu. Türkiye'de düzenlenen en büyük fotoğraf organizasyonu olan Bursa Foto Fest'te, Türkiye'nin dört bir yanından fotoğraf sanatçılarının yanında, Rusya'dan Amerika'ya, Hindistan'dan Uruguay'a, İtalya'dan Meksika, Brezilya'ya kadar fotoğrafçılar çalışmalarıyla renk kattı.