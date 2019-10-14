HKÜ Malzeme ve Mühendislik Teknolojileri Konferansında

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BUGÜN NELER OLDU

aziantepÜniversitesi (GAÜN) ev sahipliğinde yapılan Uluslararası Malzeme ve Mühendislik Teknolojileri Konferansı (TICMET'19), Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) ve beraberinde birçok üniversite ve kurum işbirliğiyle gerçekleşti. Gaziantep Üniversitesi Mavera Kongre ve Sanat Merkezinde düzenlenen ve alanında uzman konuşmacıların yer aldığı konferansta, bilimsel alandaki çalışmalara referans vermesi beklenen bilimsel sunumlar yapıldı. Bilgisayar Bilimleri, Elektrik Elektronik ve Enerji Teknolojileri, Malzeme Bilimleri, Üretim Teknolojileri, Mekatronik ve Biyomedikal Teknolojiler ile ilgili en son araştırma ve sonuçları sunmak amacıyla yapılan TICMET'19, farklı alanların temsilcilerini ağırladı. Uluslararası bir öneme sahip olan konferansın açılış konuşmalarını, HKÜ Rektör V. Prof. Dr. Edibe Sözen, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, Gaziantep Üniversitesi Rektör Danışmanı Doç. Dr. Necip Fazıl Yılmaz yaptı. HKÜ Mühendislik Fakültesinin rekabetçi piyasada yaptığı çalışmaların önemine değinen Edibe Sözen: "Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mühendislik Fakültesinin kurmuş olduğu bilim merkezlerinde, sanayi işbirliğiyle çok güzel çalışmalara vesile oluyorlar. Kurulan merkezlerimizle, ulusal ve küresel pazarda rekabet sağlıyorlar" dedi.