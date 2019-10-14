Kolutek’in cesedi toprağa gömülü olarak bulundu

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BUGÜN NELER OLDU

smaniye'nin Kadirli ilçesinde 3 buçuk aydır kayıp olarak aranan Vedat Kolutek'in öldürerek gömüldüğü ortaya çıktı. Vedat Kolutek'in cesedi katil zanlılarının cinayeti itiraf etmesiyle gömüldüğü yerde bulundu. Edinilen bilgiye göre, Kadirli ilçesinde ikamet eden Vedat Kolutek'ten yakınları haber alamayınca 25 Haziran günü Kadirli polisine giderek kayıp başvurusunda bulunuldu. Kadirli polisi yaptığı çalışmada Kolutek'in izine rastlayamadı. Soruşturmayı derinleştiren polis Vedat Kolutek'in en son olarak İsmail T. Ve Çetin A. İle görüştüğünü ve öldürülmüş olabileceği bilgisine ulaştı. İki kişiyi bir süre takibe alan polis daha sonra İsmail T. Ve Çetin A.'yı gözaltına aldı. Polisin yaptığı çapraz sorguda İsmail T. Ve Çetin A. Olay günü bir alacak verecek meselesi yüzünden Vedat Kolutek ile aralarında tartışma çıktığını tartışma sonunda da İsmail T'nin, başına vurduğu taşla Vedat Kolutek'ini öldürdüğü, Çetin A. ile birlikte cesedi arabanın bagajına koyarak Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesine bağlı Gökgedik mahallesi Elmalı mevki'inde ormanlık alan içerisine gömdüklerini itiraf ettiler. Kadirli ve Andırın Cumhuriyet savcıları ve Jandarma eşliğinde katil zanlılarının gösterdikleri Gökgedik mahallesi Elmalı mevki'inde ki ormanlık alanda yapılan kazıda Vedat Kolutek'e ait olduğu değerlendirilen ceset bulundu. Bulunan ceset adli tıp kurumuna gönderildi. Katil zanlıları İsmail T. ve Çetin A.nın sorguları sürüyor.