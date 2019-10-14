MELİH ABİ: Büyüksaat civarı otoparktan geçilmiyor

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BUGÜN NELER OLDU

Büyüksaat Adana'nın önemli tarihi mekanlarından biri.Aslında Adana tarih kokuyor.Kısmen restore edilenler var!Sıra bekleyenler de...Büyüksaat düzenli bir hale gelse ziyaret edeni de çok olur.Ciddi şekilde turist çeker.Trafik burada normalde kapalı.Büyüksaat çevresinde araç parkları yüzünden karmaşa yaşanan yer haline geldi.Sinirler harap oluyor.Yola tek yönlü izin veriliyor ama bu parklar yüzünden açık da değil.Bu önemli turistik mekanın yolu açık tutulmalı.Trafik ekipleri yolda gelişi güzel park eden araçlara cezayı basarsa sorun kısmen çözülür!Trafik ekipleri ve zabıta burayı ihmal etmeyin!dana'dabulvarlar yapılıyor.İyi güzel de olduğu gibi bıraksalar!Birileri gelip kazıyor...Sonra başlıyor yamalar!Ardından yol köstebek yuvasına dönüyor.Yol kısa zamanda berbat hale geliyor.Kıyıboyu Denizli çıkışında da durum böyle!Yol yapıldı, tertemiz oldu.Ama ince bir çukur açıldı.Alt yapı, internet vs. hizmetleri için!Kardeşim bunları yol yapılırken bitirin ki yol bozulmasın.Kafanız çalışmıyor mu?Yol yapmadan önce firmalara birer yazı gönderin bir de süre verin.Sonra bu tür çukurlara izin vermeyin.Yoksa özellikle mi böyle yapıyorsunuz!