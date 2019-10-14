OSB’deki proje istihdamı arttıracak

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BUGÜN NELER OLDU

ersın Valisi Ali İhsan Su, Tarsus Organize Sanayi Bölgesi yönetim kuruluna başkanlık etti ve daha sonra OSB arazisinde incelemelerde bulundu. Vali Su, 530 hektar alan üzerine kurulması planlanan Tarsus Gıda İhtisas OSB'nin 8 Ekim 2019 tarihinde imar planının kesinleştiğini, yatırımcılardan gelen talepler doğrultusunda sektör grubu ve unvan değişikliği için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na başvuruda bulunulduğunu kaydetti. Değişiklik talebinin 12.09.2019 tarihinde onaylandığını, OSB'nin sektör grubunun karma, unvanının da 'Tarsus Organize Sanayi Bölgesi' olarak değiştirildiğini sözlerine ekleyen Vali Su, sanayicilere yeni üretim alanlarının oluşturulması ve istihdamın arttırılması amacıyla yaşama geçirilmesi planlanan projenin önemini vurguladı. Tarsus OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili H. Ruhi Koçak, Yönetim Kurulu Üyesi Haydar Ali Ulusoy, Müteşebbis heyet üyeleri ve Bölge Müdürü Caner Özcan'ın da katılımıyla gerçekleşen Vali Ali İhsan Su'nun Tarsus OSB arazisindeki inceleme ziyareti, imar planı hakkında yetkililerden bilgi almasıyla son buldu.