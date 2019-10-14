Otobüsünü oyuncakçı dükkanına çevirdi

O
smaniye'de özel halk otobüsü
şoförlüğü yapan
2 çocuk babası
Fatih Çokan (28),
yüzlerce oyuncağı
aracında sergiliyor.
Kendi aldığı
oyuncakların
yanı sıra arkadaşlarının
da
desteğiyle otobüsünü
küçük bir
oyuncakçı dükkanına çeviren
Çokan, araca binen
çocuklara bu oyuncaklardan
vererek onları sevindirdiğini
belirtti. Yolcular
ise, 8 yıldır otobüs şoförlüğü
yapan Çokan'ın bez bebek
ve metal arabalarla süslediği
araçla yolculuk yapmanın
görsel bir güzellik kattığını
ve keyifli olduğunu söyledi.
Aracın kendisine ait olduğunu
ve çocuklara özgü farklı
bir çalışma yapmak istediğini
belirten Çokan, "Babam
daha önceleri at arabacılığı
yapıyordu. Babadan gelen
alışkanlığı yaşatıyorum"
dedi.