Otobüsünü oyuncakçı dükkanına çevirdi

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BUGÜN NELER OLDU

smaniye'de özel halk otobüsüşoförlüğü yapan2 çocuk babasıFatih Çokan (28),yüzlerce oyuncağıaracında sergiliyor.Kendi aldığıoyuncaklarınyanı sıra arkadaşlarınındadesteğiyle otobüsünüküçük biroyuncakçı dükkanına çevirenÇokan, araca binençocuklara bu oyuncaklardanvererek onları sevindirdiğinibelirtti. Yolcularise, 8 yıldır otobüs şoförlüğüyapan Çokan'ın bez bebekve metal arabalarla süslediğiaraçla yolculuk yapmanıngörsel bir güzellik kattığınıve keyifli olduğunu söyledi.Aracın kendisine ait olduğunuve çocuklara özgü farklıbir çalışma yapmak istediğinibelirten Çokan, "Babamdaha önceleri at arabacılığıyapıyordu. Babadan gelenalışkanlığı yaşatıyorum"dedi.