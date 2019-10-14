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Otobüsünü oyuncakçı dükkanına çevirdi

Giriş Tarihi: 14.10.2019
Otobüsünü oyuncakçı dükkanına çevirdi
Osmaniye'de özel halk otobüsü şoförlüğü yapan 2 çocuk babası Fatih Çokan (28), yüzlerce oyuncağı aracında sergiliyor. Kendi aldığı oyuncakların yanı sıra arkadaşlarının da desteğiyle otobüsünü küçük bir oyuncakçı dükkanına çeviren Çokan, araca binen çocuklara bu oyuncaklardan vererek onları sevindirdiğini belirtti. Yolcular ise, 8 yıldır otobüs şoförlüğü yapan Çokan'ın bez bebek ve metal arabalarla süslediği araçla yolculuk yapmanın görsel bir güzellik kattığını ve keyifli olduğunu söyledi. Aracın kendisine ait olduğunu ve çocuklara özgü farklı bir çalışma yapmak istediğini belirten Çokan, "Babam daha önceleri at arabacılığı yapıyordu. Babadan gelen alışkanlığı yaşatıyorum" dedi.
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Otobüsünü oyuncakçı dükkanına çevirdi
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