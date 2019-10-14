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Rumkale’de festival coşkusu

MEHMET BONCUK Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 14.10.2019
Rumkale’de festival coşkusu
Gazıantep Büyükşehir Belediyesi 3'üncü Uluslararası Rumkale Su Sporları Festivali kıyasıya yarışlara sahne oldu. Festivalin müzikli kısmı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı'ndan dolayı iptal edildi. Rumkale Su Sporları Festivali'nin konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Türkiye olarak tarihi bir günden geçtiklerini vurgulayarak, "Mehmetçiğimiz, ordumuz Barış Pınarı Harekatı'yla Fırat'ın doğusunda. Onurluyuz, şerefliyiz" dedi. Vali Davut Gül ise, "Rumkale'de su sporlarının yapılabileceğini herkese gösterdik. Gaziantep'in de Rumkale'nin de her geçen gün üzerine koyarak geliştirdiği bir potansiyeli var. Rumkale'yi koruyarak kullanmak çok önemli bu noktada; Halfetililere ve Yavuzelilere büyük bir görev düşüyor" şeklinde konuştu
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Rumkale’de festival coşkusu
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