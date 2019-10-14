Şampiyonaya damga vurdular

BUGÜN NELER OLDU

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Bulgaristan'da düzenlenen'nda milli takım formasıyla mücadele eden sporcularla bir araya geldi. Başarıları dolayısıyla tüm takımı tebrik eden başkan Güngör,dedi. Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları 2-6 Ekim tarihlerinde Bulgaristan'da düzenlenen Gençler Balkan Güreş Şampiyonası'nda milli takım formasıyla mücadele etti. Salih Alkız 97 kiloda Balkan Gençler Şampiyonu, Emin Demir 110 kiloda Balkan Yıldızlar Şampiyonu, Bahri Söyler 48 kiloda Balkan Yıldızlar Şampiyonu olurken, Kahramanmaraşlı Ankara TEDAŞ Sporcusu Mevlüt Özdemir, 71 kiloda Balkan Yıldızlar şampiyonu oldu.