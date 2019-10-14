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Uyuşturucuya geçit vermediler

’da bir ihbarı değerlendiren ekipleri düzenledikleri operasyonda satışı yapan kişileri tek tek yakaladı

Giriş Tarihi: 14.10.2019
Uyuşturucuya geçit vermediler
Adana'da uyuşturucu sattığı ileri sürülerek gözaltına alınan 5 zanlı adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Seyhan ilçesine bağlı Dağlıoğlu ve Yeşilyurt mahallelerinde sokakta uyuşturucu sattığı ve torbacı diye tabir edilen şahısların olduğu yönünde ihbar aldı. Bu ihbar üzerine iki mahalleye baskın yapan polis uyuşturucu sattığı öne sürülen Ö.O., D.Ş., A.O., H.K. ve V.A. isimli şahısları gözaltına aldı. Yapılan aramalarda ise 623 gram esrar, 6.20 gram kokain ve uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen para ele geçirildi. Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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Uyuşturucuya geçit vermediler
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