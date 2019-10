Adana menfaatine olan her işte varız

BUGÜN NELER OLDU

Adana Büyükşehir Belediyesine 169 milyon liralık borçlanma yetkisini değerlendiren AK Parti Adana İl Başkanı Şerif Güler, "Yüzde 80 ila 90'nı tamamlanmış ancak yarım kalan yol ve köprülerin bitirilmesi için MHP'yle birlikte aynı sesi çıkararak 'Bunlar Adana'nın menfaatine olan işler. Bunları yaptıracağız' dedik. Bunun için Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'a borçlanma yetkisini verdik. Zeydan başkan, eğer bu parayı bu köprü ve yolların yapımın da kullanmazsa bundan sonra hiçbir borçlanmayla ilgili karşımıza gelemez" diye konuştu.Meclisin ilk oturumdan beri borçlanma ile ilgili konulara 'ucu açık' olduğu için karşı çıktıklarını söyleyen Güler: "Getirilen en son borçlanmada neye ne kadar para harcanılacağı rakamlarla açıkça belirtiliyordu. Bizde grup toplantımızda bunları tartıştık ve 'Adana'nın menfaatine olan her şeyde varız' dedik. Kentte yarım kalan yoların bir an önce yapılması ve trafiğin rahatlaması için arkadaşlarımızla oy birliğiyle karar aldık" şeklinde konuştu.Oy birliği ile karar aldıktan sonra Cumhur ittifakının ortağı olan MHP ile görüştüğünü söyleyen Başkan Güler, "MHP'nin karşı olduğu konuları konuştuk ve bir noktaya vardık. Aynı sesi çıkarmamız önemliydi. 'Bunlar kentimizin menfaatine olan işler. Bunları yaptıracağız' diyerek mecliste aynı sesi çıkardık. Borçlanmayla ilgili bir tek 'Tazminatına karşı çıkacağız' dedik. Yani çıkardıkları işçilere ortak olmuş olacağız. Bu tarz işçi çıkartılışına karşı olduğumuzu her fırsatta söyledik" dedi.'Paranın 118 milyonu tek müteahhitte gidiyor' diye dedikoduların döndüğüne değinen Başkan Güler, "Büyükşehir Belediyesi'nin meclise getirdiği borçlanma yazısında yarım kalan işlerin isimleri yazıyor, alacakların isimleri yazmıyor. Biz o kısımla ilgilenmiyoruz. Bizler müteahhitti tanımayız, nerede iş yaptıklarını bilmeyiz. Biz isim üzerine hiç konuşmadık. Yarım kalan işleri 'Yapalım bitirelim' dedik. Müteahhitlerden ne bize nede meclis üyelerimize böyle bir talep gelmedi. Gelseydi buna ilk ben karşı çıkardım. Ciddi anlamda ben bunun altında bir şey aradım" diyerek cevap verdi.Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın başından itibaren "4 ayda 160 milyon lira tasarruf yaptım" sözünü eleştiren AK Parti İl Başkanı Şerif Güler, "Vatandaşa hizmeti keserek tasarruf yapıyorlar. Bugüne kadar hiçbir müteahhittin parası ödenmedi. İşçilikler ödenmiyor. Borcunu alabilen esnaf yok gibi. Arkadaşlar komisyonda tartışırken kesinti yaptığımız tazminat parası olan 10 milyon lirayı da belediyeye 500 bin liralık, 1 milyonluk iş yapmış olan müteahhitlere ödemek koşuluyla vermişler. Mecliste gerekeni Cumhur ittifakı olarak 10 numara yaptık" diye konuştu. Adana'nın lehine olacak her işte olduklarını söyleyen AK Parti İl Başkanı Şerif Güler sözlerini şöyle sonlandırdı: "Sabah işe giderken ve akşam iş çıkışı yollar kilitleniyor Kentteki yarım kalan yollar ve köprüler yapılırsa vatandaş rahatlayacak. Biz bu parayı şartlı verdik. Para artık onun elinde. Zeydan başkan bu parayı istediği yere harcar biz ona karışamayız. Biz parayı kendisine neden verdiğimizi biliyoruz ve bunu kamuoyuna da duyurduk. Gerisi Zeydan başkana kalmış bir şey. Zeydan başkan bu paraları burada kullanmazsa bundan sonra hiç bir borçlanmayla ilgili karşımıza gelemez."