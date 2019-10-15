Baklalı’yı yendi puanını 6’ya çıkarttı

ADANA Süper Amatör Küme'de mücadele eden Seyhan Belediyespor Muharrem Gülergin Stadı
'nda oynadığı maçta Baklalıspor
'u 4-2 yenerek puanını 6'ya çıkardı. Takımı bu zorlu maçta Spor Müdürü Nesrin Arslan
yalnız bırakmadı. Arslan, alınan galibiyetten dolayı teknik heyet ve futbolcuları kutladıklarını belirterek başarılı sonuçlar almaya devam edeceklerini söylediler.
İlk iki haftayı kayıpsız kapatan Seyhan bu hafta sonunda Akkapıspor ile karşılaşacak. Mavi beyazlı ekibin antrenörleri Fuad Kınalı, Cem Hallaceli ve Alper Yeşil, "Geride kalan haftaları unuttuk. Akkapıspor maçına odaklanmış vaziyetteyiz. Hedefimiz iyi oynayıp galibiyet serisini devam ettirmek. Bunu başaracağız"
şeklinde konuştular.