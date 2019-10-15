Baklalı’yı yendi puanını 6’ya çıkarttı

BUGÜN NELER OLDU

ADANA Süper Amatör Küme'de mücadele eden'nda oynadığı maçta'u 4-2 yenerek puanını 6'ya çıkardı. Takımı bu zorlu maçta Spor Müdürüyalnız bırakmadı.İlk iki haftayı kayıpsız kapatan Seyhan bu hafta sonunda Akkapıspor ile karşılaşacak. Mavi beyazlı ekibin antrenörleri Fuad Kınalı, Cem Hallaceli ve Alper Yeşil,şeklinde konuştular.