Kızılay kök hücre bağışı için okullarda

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Bakanlığı'nın Kızılay desteği ile hayata geçirdiği TÜRKÖK (Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi) Projesi kapsamında, Adana'da yeni eğitim- öğretim yılının ilk kök hücre bağışını Hümeyra Ökten Kız İmam Hatip Anadolu Lisesi öğrencileri yaptı. Türk Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Saygılı'nın katılımlarıyla okulda kök hücre bağışı, ebru çalışması, aşure ikramı etkinlikleri gerçekleştirildi. İlgi gören etkinlikte öğretmen, veli ve 18 yaşındaki öğrenciler 3 tüp kan ile kök hücre numunelerini verdiler. Saygılı, desteklerinden dolayı Okul Müdürü Necla Kayıklık'a teşekkür belgesi verdikten sonra yaptığı konuşmada, "Değerli öğretmenlerim, öğrencilerim ve velilerimiz; sizlerin insaniyet namına yapılan Kızılaycılık çalışmalarına bu kadar ilgi göstermeniz biz Kızılaycıları mutlu etmektedir. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bu sayede gelecek nesiller okullarda maneviyatla büyüyor gelişiyor. Onlar da ileride kendilerinden sonra gelecek kuşaklara rol model olacaklardır" dedi.