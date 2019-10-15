Merinosspor ilk maçında Antalyaspor’u mağlup etti

TÜRKIYE Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde Gaziantep'i temsil eden Merinosspor
, ligin ilk maçında sahasında konuk ettiği Antalyaspor'
u 3-1 mağlup etti. Karşılaşmayı Vali Davut Gül
, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin
, Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Şeker
ve diğer protokol üyeleri de takip etti. Merinosspor'un her zaman destekçilerinden olan Başkan Fatma Şahin, maç sonrası oyuncuları ayakta alkışlayarak tek tek tebrik etti.
Şahin, Gaziantep'i bir spor kenti yapmak için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ve Merinossporun başarılarından gurur duyduklarını ifade etti. Antrenör Ali Bağcı
ise yeni bir takım oldukları için bazı eksiklerinin olduğunu belirtti.