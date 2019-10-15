Merinosspor ilk maçında Antalyaspor’u mağlup etti

BUGÜN NELER OLDU

TÜRKIYE Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde Gaziantep'i temsil eden, ligin ilk maçında sahasında konuk ettiğiu 3-1 mağlup etti. Karşılaşmayı, Büyükşehir Belediye Başkanı, Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Üyesive diğer protokol üyeleri de takip etti.Şahin, Gaziantep'i bir spor kenti yapmak için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ve Merinossporun başarılarından gurur duyduklarını ifade etti. Antrenörise yeni bir takım oldukları için bazı eksiklerinin olduğunu belirtti.