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Otluk alanda çıkan yangın evleri teğet geçti

Giriş Tarihi: 15.10.2019
Otluk alanda çıkan yangın evleri teğet geçti
MERSİN'İN Silifke ilçesinde otluk alanda gece çıkan yangın, Silifke Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin ortaklaşa müdahalesiyle sabaha karşı söndürüldü. Edinilen bilgiye göre, gece geç saatlerde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi ile sabaha karşı söndürüldü. Yangının bulunduğu alandaki 10 ev tedbir amaçlı boşaltılırken, 3 dönüm ormanlık alan ve 10 dönümlük zeytin, nar ve badem ağaçları zarar gördü. Otluk alanda başlayan ve daha sonra ormanlık alana ve ekili bahçelere sıçrayan yangın için soruşturma başlatıldı.
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Otluk alanda çıkan yangın evleri teğet geçti
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