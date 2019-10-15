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Şahinbey amatör sporun yanında

Şahinbey Gençlik ve Spor Başkanı Cuma Güzel, “Sporcu yetiştirmek zor iştir Hocalarımızın ne zorluklar çektiğini iyi bilirim. Her zaman yanlarındayız” dedi

Giriş Tarihi: 15.10.2019
Şahinbey amatör sporun yanında
Gaziantep'te Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Cuma Güzel, 'Amatör Spor Haftası' nedeniyle düzenlenen tekvando müsabakalarına katılarak amatör sporun yanında olduklarını ifade etti. 'Amatör Spor Haftası' nedeniyle 220 sporcunun katılımıyla tekvando yıldızlar şampiyonası düzenlendi. Gazikent Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyona katılım yüksek oldu. Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulüp Başkanı Cuma Güzel, Şahinbey Belediyesi olarak her yaştan vatandaşın spor yapabilmesi için spor alanları oluşturduklarını belirterek, "Amatör spora emek vermek ve sporcu yetiştirmek çok zor bir iştir. Hocalarımızın bu konuda ne zorluklar çektiğini en iyi bilenlerden birisiyim. Sporun her zaman yanındayız" dedi.
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Şahinbey amatör sporun yanında
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