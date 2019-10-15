Şahinbey amatör sporun yanında

BUGÜN NELER OLDU

aziantep'te Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Başkanınedeniyle düzenlenen tekvando müsabakalarına katılarak amatör sporun yanında olduklarını ifade etti.nedeniyle 220 sporcunun katılımıyla tekvando yıldızlar şampiyonası düzenlendi.Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulüp Başkanıolarak her yaştan vatandaşın spor yapabilmesi için spor alanları oluşturduklarını belirterek,dedi.