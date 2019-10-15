Şahinbey amatör sporun yanında

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aziantep'te Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Cuma Güzel
, 'Amatör Spor Haftası'
nedeniyle düzenlenen tekvando müsabakalarına katılarak amatör sporun yanında olduklarını ifade etti. 'Amatör Spor Haftası'
nedeniyle 220 sporcunun katılımıyla tekvando yıldızlar şampiyonası düzenlendi. Gazikent Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyona katılım yüksek oldu.
Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulüp Başkanı Cuma Güzel
, Şahinbey Belediyesi
olarak her yaştan vatandaşın spor yapabilmesi için spor alanları oluşturduklarını belirterek, "Amatör spora emek vermek ve sporcu yetiştirmek çok zor bir iştir. Hocalarımızın bu konuda ne zorluklar çektiğini en iyi bilenlerden birisiyim. Sporun her zaman yanındayız"
dedi.