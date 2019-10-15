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Sanatseverler yeni sezona heyecanla başladı

Giriş Tarihi: 15.10.2019
Sanatseverler yeni sezona heyecanla başladı
ADANA'NIN kültür-sanat dünyasına önemli bir katkı sunan KORART Sanat Galerisi, yerli ve yabancı ressamların, sanatçıların adresi olmaya başladı. 4 yıl önce açılışı gerçekleşen ve bu süre zarfında bir çok resim sergisiyle dikkat çeken KORART Sanat Galerisi, yeni sezona 'merhaba' dedi. Dilek Özalp ve Mehmet Emre'nin "Bitmeyen Şeyler" başlıklı eserleriyle yeni sezonu açan KORART Sanat Galerisi Koordinatörü Rahime Korkut, 7'den 70'e tüm sanatçılara kapılarını açan galerinin Adana'nın merkezi yerinde kültür-sanat dünyasına kalıcı hizmetler sunmaya çalıştığını dile getirdi. Geçtiğimiz yıl gerek yurt içi gereke yurtdışından önemli sanatçıları Adana'da ağırlamanın onurunu yaşadıklarını ifade eden Rahime Korkut, her gün galeride en az bir serginin izlenime açık olduğunu söyledi.
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Sanatseverler yeni sezona heyecanla başladı
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