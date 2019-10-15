Sanatseverler yeni sezona heyecanla başladı

ADANA'NIN
kültür-sanat dünyasına
önemli
bir katkı sunan
KORART Sanat
Galerisi, yerli ve
yabancı ressamların,
sanatçıların
adresi olmaya başladı.
4 yıl önce açılışı
gerçekleşen ve
bu süre zarfında bir
çok resim sergisiyle
dikkat çeken KORART Sanat
Galerisi, yeni sezona 'merhaba'
dedi. Dilek Özalp ve
Mehmet Emre'nin "Bitmeyen
Şeyler" başlıklı eserleriyle
yeni sezonu açan KORART
Sanat Galerisi Koordinatörü
Rahime Korkut, 7'den 70'e
tüm sanatçılara kapılarını
açan galerinin Adana'nın
merkezi yerinde kültür-sanat
dünyasına kalıcı hizmetler
sunmaya çalıştığını dile
getirdi. Geçtiğimiz yıl gerek
yurt içi gereke yurtdışından
önemli sanatçıları Adana'da
ağırlamanın onurunu yaşadıklarını
ifade eden Rahime
Korkut, her gün galeride en
az bir serginin izlenime açık
olduğunu söyledi.