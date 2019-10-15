Sanatseverler yeni sezona heyecanla başladı

BUGÜN NELER OLDU

kültür-sanat dünyasınaönemlibir katkı sunanKORART SanatGalerisi, yerli veyabancı ressamların,sanatçılarınadresi olmaya başladı.4 yıl önce açılışıgerçekleşen vebu süre zarfında birçok resim sergisiyledikkat çeken KORART SanatGalerisi, yeni sezona 'merhaba'dedi. Dilek Özalp veMehmet Emre'nin "BitmeyenŞeyler" başlıklı eserleriyleyeni sezonu açan KORARTSanat Galerisi KoordinatörüRahime Korkut, 7'den 70'etüm sanatçılara kapılarınıaçan galerinin Adana'nınmerkezi yerinde kültür-sanatdünyasına kalıcı hizmetlersunmaya çalıştığını dilegetirdi. Geçtiğimiz yıl gerekyurt içi gereke yurtdışındanönemli sanatçıları Adana'daağırlamanın onurunu yaşadıklarınıifade eden RahimeKorkut, her gün galeride enaz bir serginin izlenime açıkolduğunu söyledi.