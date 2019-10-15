Silifkeli futbolcular öğrencilerle buluştu

BUGÜN NELER OLDU

BÖLGESEL Amatör Lig yolunda emin adımlarla ilerleyenteknik heyeti ve futbolcuları,'nun düzenlediği olduğu etkinliğe katıldı. Sosyal sorumluluk programı çerçevesinde'u ziyaret eden takımı sevgi gösterileri ile karşılayan öğrencilerin heyecanı yüzlerinden okundu. Silifke Belediyesporlu futbolcular öğrencilerle voleybol maçı yaptı. Takım kaptanlarıile, sporcularöğrencilerle sohbet edip onların sorularını yanıtladı. Okul Müdürü Fuat Alp,dedi.