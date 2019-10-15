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Silifkeli futbolcular öğrencilerle buluştu

ATİKE CEYLAN KAÇAR Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 15.10.2019
Silifkeli futbolcular öğrencilerle buluştu
BÖLGESEL Amatör Lig yolunda emin adımlarla ilerleyen Silifke Belediyespor teknik heyeti ve futbolcuları, Atayurt Ortaokulu'nun düzenlediği olduğu etkinliğe katıldı. Sosyal sorumluluk programı çerçevesinde Atayurt'u ziyaret eden takımı sevgi gösterileri ile karşılayan öğrencilerin heyecanı yüzlerinden okundu. Silifke Belediyesporlu futbolcular öğrencilerle voleybol maçı yaptı. Takım kaptanları Tufan Esin ile Mehmet Şıralı, sporcular Mustafa Kısa ve Özcan Özdemir öğrencilerle sohbet edip onların sorularını yanıtladı. Okul Müdürü Fuat Alp, "Silifkemizi yeşil sahada temsil eden Silifke Belediyesporlu teknik heyeti ve futbolcuları okulumuzda ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk" dedi.
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Silifkeli futbolcular öğrencilerle buluştu
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