Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Şimşek Hatay'ı gözüne kestirdi

Şimşek Hatay'ı gözüne kestirdi

Milli maçlar için verilen arayı çalışarak geçiren Demir, Hatay maçına odaklandı. Teknik direktör Uğur Tütüneker, “Zor bir karşılaşma olacak, işi sıkı tutuyoruz” diye konuştu

BORA ERDEM Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 15.10.2019
Şimşek Hatay'ı gözüne kestirdi
TFF 1. Lig'in 8. hafta mücadelesinde deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak olan Adana Demirspor, hazırlıklarını dün yaptığı çalışma ile sürdürdü. Teknik direktör Uğur Tütüneker gözetiminde gerçekleşen antrenmanda mavi-lacivertlilerin morallerinin yerinde olduğu gözlendi. Teknik adam Tütüneker, "Milli takım arasını en iyi şekilde değerlendiriyoruz" diye konuştu. Önlerinde zorlu bir 90 dakika olduğunun altını çizen tecrübeli teknik adam, "Maç haftasına girdik. Hatayspor ligde çıkış yakalayan bir takım. Bu yüzden gerekli önlemleri şimdiden alıyoruz. Hedefimiz Adana Demirspor'u layık olduğu yere çıkarmak. Bu maçı alarak yeniden çıkışa geçeceğimize inancım tam" ifadelerini kullandı.

DERS ÇIKARMAK ÖNEMLİ
ADANA Demirspor'u zirve yarışından koparmayacaklarını söyleyen Tütüneker, "Lig uzun bir maraton. Bu yolda tabiki her türlü sonuç olacak. Önemli olan yaşadığımız puan kayıplarından ders çıkarmak. Bizde bunu yapıyoruz. Kulüp başkanımız Murat Sancak ve yönetim kurulumuz sürekli olarak yanımızda bizlere destek oluyor. Bu da takımım adına beni mutlu ediyor" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Şimşek Hatay'ı gözüne kestirdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN