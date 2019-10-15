Şimşek Hatay'ı gözüne kestirdi

BUGÜN NELER OLDU

FF 1. Lig'in 8. hafta mücadelesinde deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak olan Adana Demirspor, hazırlıklarını dün yaptığı çalışma ile sürdürdü.Teknik adam Tütüneker,diye konuştu. Önlerinde zorlu bir 90 dakika olduğunun altını çizen tecrübeli teknik adam,ifadelerini kullandı.ADANA Demirspor'u zirve yarışından koparmayacaklarını söyleyen Tütüneker, "Lig uzun bir maraton. Bu yolda tabiki her türlü sonuç olacak. Önemli olan yaşadığımız puan kayıplarından ders çıkarmak. Bizde bunu yapıyoruz. Kulüp başkanımız Murat Sancak ve yönetim kurulumuz sürekli olarak yanımızda bizlere destek oluyor. Bu da takımım adına beni mutlu ediyor" dedi.