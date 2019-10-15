Şimşek Hatay'ı gözüne kestirdi

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FF 1. Lig'in 8. hafta mücadelesinde deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak olan Adana Demirspor, hazırlıklarını dün yaptığı çalışma ile sürdürdü. Teknik direktör Uğur Tütüneker gözetiminde gerçekleşen antrenmanda mavi-lacivertlilerin morallerinin yerinde olduğu gözlendi.
Teknik adam Tütüneker, "Milli takım arasını en iyi şekilde değerlendiriyoruz"
diye konuştu. Önlerinde zorlu bir 90 dakika olduğunun altını çizen tecrübeli teknik adam, "Maç haftasına girdik. Hatayspor ligde çıkış yakalayan bir takım. Bu yüzden gerekli önlemleri şimdiden alıyoruz. Hedefimiz Adana Demirspor'u layık olduğu yere çıkarmak. Bu maçı alarak yeniden çıkışa geçeceğimize inancım tam"
ifadelerini kullandı.
DERS ÇIKARMAK ÖNEMLİ
ADANA Demirspor'u zirve yarışından koparmayacaklarını söyleyen Tütüneker, "Lig uzun bir maraton. Bu yolda tabiki her türlü sonuç olacak. Önemli olan yaşadığımız puan kayıplarından ders çıkarmak. Bizde bunu yapıyoruz. Kulüp başkanımız Murat Sancak ve yönetim kurulumuz sürekli olarak yanımızda bizlere destek oluyor. Bu da takımım adına beni mutlu ediyor" dedi.