Ulusal tatbikatta Büyükşehir’e tam not

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Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Ulusal Afet Planı Tatbikatı Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Vali Vahdettin Özkan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda ilçe belediye başkanları ve kurum müdürleri de hazır bulundu. Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör yaptığı açıklamada, kurumlar arasında sağlanan koordinasyondan memnun olduklarını ifade etti. Başkan Güngör, "Ulusal Afet Planı Tatbikatımızı gerçekleştirdik. Yürütülen tüm çalışmalar tek tek not alındı, eksiklikler tespit edildi. Tatbikatın ilk gününden son gününe kurumlar arasında sağlanan diyalogdan son derece memnunuz. Bu tatbikata katılan tüm kurumlarımızı ve birimlerimizi tebrik ediyorum" diye konuştu. Başkan Güngör'ün konuşmasının ardından tatbikat değerlendirmesine geçildi. 9-11 Ekim tarihlerinde Ulusal Afet Planı Tatbikatı kapsamında Kahramanmaraş'ın yanı sıra Malatya, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis ve Osmaniye illerini de kapsayan 7.5 şiddetinde olduğu varsayılan deprem senaryosu gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye Dairesi Başkanlığı başta olmak üzere Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ve KASKİ Genel Müdürlüğü'nün tüm birimleriyle tatbikata destek verdi. Birimler tam not aldı.