2.5 aylık bebeğin ölümüne soruşturma

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Adana'da doğduktan 25 gün sonra rahatsızlanan ancak götürüldüğü 3 hastanede teşhis konulmayan 2,5 aylık Hüseyin bebek, 4. hastanede menenjit teşhisi konulduktan sonra hayatını kaybetti. Ailenin şikayeti üzerine savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı. Tuğba ve Emre Sarıgül çiftinin 29 Temmuz'da bir tıp merkezinde erkek bebekleri dünyaya geldi. Hüseyin ismi verilen bebek, doğumundan sonra ateşlenme ve hırıltılı nefes alması nedeniyle rahatsızlanıp hastaneye götürüldü. Sık sık rahatsızlandığı için 3 değişik hastaneye götürülen Hüseyin bebek en son özel bir hastaneye kaldırılıp yoğun bakıma alındı. Baba Emre ve anne Tuğba Sarıgül, avukatları Cihan Emre Durmaz aracılığıyla 20 Eylül'de bebeklerinin hastalanmasında ihmalleri olduğu gerekçesiyle 3 hastane ile doğumun yapıldığı bir tıp merkezi hakkında Cumhuriyet Savcılığı'na 'görevi ihmal, resmi belgede sahtecilik, görevi kötüye kullanma, yaralama' suçlarından suç duyurusunda bulundu. Savcılık soruşturma başlatırken Hüseyin bebek, 11 Ekim günü tedavi gördüğü özel hastanede beyin kanamasından hayatını kaybetti. Bebeklerinin cenazesini hastaneden alıp toprağa veren baba Emre Sarıgül, bebeğinin, doğduğu tıp merkezi ve ardından götürdükleri hastanelerdeki ihmaller sonucu yaşamını yitirdiğini iddia etti. Baba Sarıgül, "Eşim tıp merkezinde doğum yaptı. Bize, tüm bakımı ve aşılarının yapıldığı söylenip bebeğimizi taburcu ettiler. 1 ay sonra bebeğimiz ateşlendi, hırıltılı nefes alıp vermeye başladı. Hastaneye götürdük. Bebeğimizin herhangi bir problemi olmadığı, gazının bulunduğu söylenerek taburcu edildi" dedi. Bir gün sonra bebeğinin ateşinin düşmediğini, yine hırıltılı nefes alıp verdiğini belirten baba Sarıgül, "Bu kez bebeğimi başka hastaneye götürdük. Bu hastanede ciğerinde problem olduğu söylendi ve antibiyotik ile buhar tedavisi yapıldı. Göbeğinden de tedavi uygulandı. Bebeğimiz, ateşinin ve nefes alıp vermesinin düzelmesi üzerine taburcu edildi. Mahalledeki sağlık ocağında 29 Ağustos'ta hepatit B aşısını yaptırdık. Bir gün sonra bebeğimizi yüksek ateş ve kusma şikayeti üzerine üçüncü bir hastaneye götürdük. İlaç verilerek taburcu edilen bebeğimiz 31 Ağustos'ta hırıltılı nefes almaya başlayınca tekrar ilk başvurduğumuz hastaneye götürdük" diye konuştu.