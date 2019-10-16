Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Doğal güzellikler arasında yürüdüler

Doğal güzellikler arasında yürüdüler

SIRRIBERK ARSLAN
SIRRIBERK ARSLAN Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 16.10.2019
Doğal güzellikler arasında yürüdüler
KAHRAMANMARAŞ Büyükşehir Belediyesi kültür ve sosyal faaliyetlerine devam ediyor. Kültür Spor ve Turizm Dairesi Başkanlığı tarafından kadınlara yönelik yürüyüş etkinliği düzenlendi. 'Yaşamınıza Hareket Katın Sağlığa Adım Atın' sloganıyla Kent Ormanı'nda gerçekleştirilen yürüyüşe çok sayıda kadın katıldı. Kılavuzlu Su Sporları Merkezi'ne kadar uzanan parkur boyunca etkinliğe katılan kadınlar, şehrin doğal güzellikleri arasında keyifli bir gün geçirdi. Düzenlenen programdan çok memnun kaldıklarını belirten sporseverler, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'e teşekkür etti.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Doğal güzellikler arasında yürüdüler
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN